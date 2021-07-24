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Хотів затягнути в авто і пропонував інтим. У Києві голий чоловік напав на жінку

24 липня 2021 11:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На крики потерпілої прибігли небайдужі – чоловіка намагалися затримати, але не змогли

/ Фото: Сьогодні

В Оболонському районі Києва вночі 24 липня оголений чоловік напав на жінку. Він намагався її затягнути в автомобіль і пропонував інтим.

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Про це написали в Telegram-каналі "Київ оперативний".

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За словами постраждалої, вона живе на вулиці Богатирська і стояла за магазином, говорила з подругою. Тоді до неї під'їхав автомобіль Dodge червоного кольору. З салону вийшов оголений чоловік в неадекватному стані.

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"Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи "прекрасно провести вечір, пос**тати". Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відреасгували на мій крик. Разом ми перегороджуємо йому шлях, але він відкидає мене автомобілем на пішохідну доріжку", – сказала вона.

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Як виглядає станція. Фото: колаж "Сьогодні"

Очевидці зателефонували в поліцію о 00:10, але трубку ніхто не взяв. Ще раз дзвонили о 2:00, але теж ніхто не відповів. Жінка зазначила, що в результаті їй ніхто не передзвонив і виклик не зафіксували.

"Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п'яна, під наркотиками або просто має психічні розлади", – додала вона.

Нагадаємо, у Харкові чоловік посеред вулиці напав на 10-річну дівчинку, яка гуляла з подругами. Він підійшов і почав душити дитину.

Крім того, в Одесі затримали чоловіка, який нападав на молодих жінок, душив до втрати свідомості і грабував.

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