Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня 🔱 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Хотіла "зам'яти"? Чиновниця Міносвіти прокоментувала ДТП з її п'яним чоловіком

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чиновниця дійсно приїхала на місце аварії, в якій потраждали дві людини
Жінка спростовує, що намагалася "вирішити" ситуацію з ДТП.
Жінка спростовує, що намагалася "вирішити" ситуацію з ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Чиновниця Міністерства освіти та науки Галина Калиневич офіційно відреагувала на резонансну ДТП в Києві, яку влаштував її чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Вона підтвердила, що справді приїжджала на місце аварії.

Коментар розмістила пресслужба МОН.

Реклама

Реакцію опублікували у відповідь на запит ЗМІ стосовно аварії. Калиневич спростовує, що намагалася "вирішити" ситуацію.

"Я підтверджую інформацію про те, шо вчора прибула на місце ДТП за участі свого чоловіка. Проте я категорично спростовую закиди окремих анонімних телеграм-каналів на свою адресу про те, що буцімто намагалася "вирішити" ситуацію", – заявила вона.

Також чиновниця додала, что чоловік співпрацює з органами патрульної поліції і "нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність".

Реклама

Водночас, Калиневич наголосила, що жодним чином "не впливає на роботу правоохоронних органів у цій справі".

"Усі перед законом рівні. І так має бути", – зазначила вона.

Реклама

Подробиці аварії

Увечері 28 грудня Микола Кучер спровокував масове ДТП. Згодом стало відомо, що це чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич. Він був п'яний за кермом KIA Sorento та спричинив зіткнення одразу з двома автомобілями.

Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках". На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.

Також відомо, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.

В ДТП є потерпілі

Як повідомили новинам "Сьогодні" поінформовані джерела у правоохоронних органах, унаслідок зіткнення постраждали два водії:

  • водій Hyundai – його госпіталізували зі струсом головного мозку,
  • водій Kia – його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забиттям грудної клітки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 448

захворіло за тиждень в Києві

-32%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.22

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти