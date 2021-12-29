У Києві чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП та погрожував зв'язками дружини (відео)

У Києві в ніч на 29 грудня водій однієї з машин зіткнувся одразу з двома автомобілями. За кермом виявився п'яний чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич – Микола Кучер.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Деталі НП
Як стало відомо, п'яний чоловік за кермом KIA Sorento спровокував зіткнення одразу з двома автомобілями. Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках".
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Як виявилось, чоловік у шлюбі з чиновницею Міністерства освіти і науки України Галиною Калиневич. Його звуть Микола Кучер.
На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.
Варто зазначити, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.
У Києві відомий гонщик Мочанов потрапив у ДТП
У Києві сталася скандальна ДТП за участю відомого гонщика Олексія Мочанова. Аварійна ситуація виникла на Великій Васильківській.
Автор відео розповів, що Мочанов підрізав його на дорозі.
"Автор встиг зреагувати і зупинитися. Через деякий час Мочанов наздогнав його і почав вигукувати різні непристойності, а потім ударив у скло й поїхав", – пишуть у Мережі.
Що каже гонщик
Сам Олексій на своїй сторінці Facebook розповів, що просто пересувався в заторі, хотів перебудуватися в інший ряд для маневру вправо, але зауважив, що смугою для громадського транспорту мчить Skoda, водій якої загальмував і почав ображати Олексія.
"Мчить, моргає, дудить. Пригальмував. Пропускаю, йому, напевно, дуже треба, поспішає людина. І тут воно пригальмовує, відчиняє вікно і починає ригати буквами. Смішно так психує, загрожує, обурюється", – написав він.
За попередньою інформацією, поліція у конфлікт не втручалася. Ніхто з учасників пригоди до органів не звертався.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.