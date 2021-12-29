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У Києві чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП та погрожував зв'язками дружини (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 14:13
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На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності
У Києві чоловік чиновниці влаштував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві чоловік чиновниці влаштував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в ніч на 29 грудня водій однієї з машин зіткнувся одразу з двома автомобілями. За кермом виявився п'яний чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич – Микола Кучер.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Деталі НП

Як стало відомо, п'яний чоловік за кермом KIA Sorento спровокував зіткнення одразу з двома автомобілями. Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках".

Як виявилось, чоловік у шлюбі з чиновницею Міністерства освіти і науки України Галиною Калиневич. Його звуть Микола Кучер.

На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.

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Варто зазначити, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.

У Києві відомий гонщик Мочанов потрапив у ДТП

У Києві сталася скандальна ДТП за участю відомого гонщика Олексія Мочанова. Аварійна ситуація виникла на Великій Васильківській.

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Автор відео розповів, що Мочанов підрізав його на дорозі.

"Автор встиг зреагувати і зупинитися. Через деякий час Мочанов наздогнав його і почав вигукувати різні непристойності, а потім ударив у скло й поїхав", – пишуть у Мережі.

Що каже гонщик

Сам Олексій на своїй сторінці Facebook розповів, що просто пересувався в заторі, хотів перебудуватися в інший ряд для маневру вправо, але зауважив, що смугою для громадського транспорту мчить Skoda, водій якої загальмував і почав ображати Олексія.

"Мчить, моргає, дудить. Пригальмував. Пропускаю, йому, напевно, дуже треба, поспішає людина. І тут воно пригальмовує, відчиняє вікно і починає ригати буквами. Смішно так психує, загрожує, обурюється", – написав він.

За попередньою інформацією, поліція у конфлікт не втручалася. Ніхто з учасників пригоди до органів не звертався.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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