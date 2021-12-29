Чоловік чиновниці Міносвіти влаштував масову ДТП у Києві. Ми дізналися, що з постраждалим

Чоловік спричинив зіткнення відразу з двома автомобілями

ДТП спричинив п'яний водій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Інформоване джерело в правоохоронних органах розповіло новинам "Сьогодні" подробиці гучної ДТП за участю чоловіка чиновниці з Міносвіти.

Аварія сталася у вівторок о 17:56 на столичній вулиці Металістів, 3. Зіткнулися кілька авто: Dodge, Volkswagen Passat, Hyundai Elantra та Kia Sorento.

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"Постраждав водій Hyundai – його госпіталізували зі струсом головного мозку, також постраждав водій Kia – його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забиттям грудної клітки. На місці події працювала слідчо-оперативна група", – розповіли нам правоохоронці.

Що було відомо про аварію

Київські Telegram-канали повідомляли, що Микола Кучер (чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич) увечері 28 грудня спровокував масове ДТП. Чоловік був п'яний за кермом KIA Sorento та спровокував зіткнення одразу з двома автомобілями.

Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках". На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.

Також відомо, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.

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