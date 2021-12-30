Хотіли зігрітися? У Києві безхатченки влаштували масштабну пожежу (фото)

На Виноградарі у Києві загорілася покинута будівля. Пожежу влаштували безхатченки, які часто збираються там, щоб зігрітися.
Про це новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС.
Подробиці пожежі
Загоряння виникло на проспекті Григорія Гонгадзе, 20-а. У ДСНС Києва кажуть, що спалахнуло сміття на площі 15 квадратних метрів. Вогонь загасили.
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У цьому будинку постійно відбуваються пожежі, оскільки у занедбаному будинку живуть безхатченки, а в холоди гріються.
Вогонь охопив майже всю будівлю. Фото: Ярослав Винничук
Основні причини пожеж взимку
З настанням холодів та опалювального сезону триває зростання пожеж. Основними причинами виникнення пожеж є:
- порушення правил облаштування та експлуатації електрообладнання;
- порушення правил облаштування та експлуатації пічного опалення;
- необережне поводження з вогнем.
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