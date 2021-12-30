Хотіли зігрітися? У Києві безхатченки влаштували масштабну пожежу (фото)

Займання виникло в покинутому будинку на Виноградарі

На місце викликали рятувальників, які загасили вогонь. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Виноградарі у Києві загорілася покинута будівля. Пожежу влаштували безхатченки, які часто збираються там, щоб зігрітися.

Про це новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС.

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Подробиці пожежі

Загоряння виникло на проспекті Григорія Гонгадзе, 20-а. У ДСНС Києва кажуть, що спалахнуло сміття на площі 15 квадратних метрів. Вогонь загасили.

У цьому будинку постійно відбуваються пожежі, оскільки у занедбаному будинку живуть безхатченки, а в холоди гріються.

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Вогонь охопив майже всю будівлю. Фото: Ярослав Винничук

Основні причини пожеж взимку

З настанням холодів та опалювального сезону триває зростання пожеж. Основними причинами виникнення пожеж є:

порушення правил облаштування та експлуатації електрообладнання;

порушення правил облаштування та експлуатації пічного опалення;

необережне поводження з вогнем.

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