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Хотели согреться? В Киеве бездомные устроили масштабный пожар (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 19:00
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Возгорание возникло в заброшенном доме на Виноградаре
На место вызвали спасателей, которые потушили огонь.
На место вызвали спасателей, которые потушили огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Виноградаре в Киеве загорелось заброшенное здание. Пожар устроили бездомные, которые часто собираются там, чтобы согреться.

Об этом новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС.

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Подробности пожара

Загорание возникло по проспекту Григория Гонгадзе, 20-а. В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор 15 квадратных метров. Огонь потушили

В этом здании постоянно происходят пожары, поскольку в заброшенном здании живут бездомные, а в холода греются.

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Огонь охватил почти все здание. Фото: Ярослав Винничук

Основные причины пожаров зимой

С наступлением холодов и отопительного сезона идет рост пожаров. Основными причинами возникновения пожаров являются:

  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
  • неосторожное обращение с огнем.

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