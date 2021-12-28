Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Киянин намагався вивезти понад 800 набоїв із зони ООС (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 14:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік із невідомої причини відмовляється співпрацювати зі слідством
У Сватовому в автомобілі киянина знайшли патрони та пістолет
У Сватовому в автомобілі киянина знайшли патрони та пістолет / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині поліцейські батальйону особливого призначення "Миротворець" Київщини виявили в автомобілі 56-річного киянина патрони.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області у Facebook.

Реклама

У Сватовому зупинили автомобіль Renault для перевірки документів.

"Під час поверхневого огляду в запасному колесі автомобіля виявили понад 800 набоїв до ПКМ. Набої вилучено та направлено для проведення експертизи", – йдеться у повідомленні.

Пістолет, який у нього виявили – легальний
Пістолет, який у нього виявили – легальний / Фото: Нацполиция

Реклама

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Порушено кримінальне провадження
Порушено кримінальне провадження / Фото: Нацполиция

Що кажуть у поліції

У МВС розповіли "Сьогодні" подробиці затримання киянина, який намагався вивезти понад 800 набоїв із зони проведення ООС.

Реклама

"Йдеться про колишнього військовослужбовця, який приїхав у зону ООС на три дні. При виїзді його автомобіль, як і будь-який інший, доглядали. У запасному колесі поліцейські виявили патрони. Щодо пістолета, то пістолет у нього легальний – це нагородна зброя", – повідомили нам джерела у МВС.

Також, як стало відомо, чоловік виявився не надто балакучий.

"Він поки що відмовляється співпрацювати зі слідством і розповідати про те, для чого йому знадобилися ці боєприпаси", – уточнила нам речник поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За даними поліції, частина набоїв була призначена для снайперської гвинтівки, частина – для кулемета Калашникова.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 738

захворіло за тиждень в Києві

-27%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти