В Києві евакуюють людей з апеляційного суду. Що відбувається?

Роботи проводили протягом 2018-2020 років / Фото: Колаж: Сьогодні
Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу через повідомлення про мінування. На місце приїхали правоохоронці.
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Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу через повідомлення про мінування. На місце приїхали правоохоронці.
Новина доповнюється
28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносинЗануритись у той день
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