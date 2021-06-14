Конфлікт з батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні (прикмети)

Усіх, хто має якусь інформацію, просять звертатися в поліцію

Під Києвом двоє дітей пішли з дому - їх шукає поліція. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області зникли двоє дівчат – 16 і 17 років. Батьки не змогли самостійно знайти дітей і звернулися в поліцію.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Facebook.

Як стало відомо, втечу обох дівчат з дому спровокував конфлікт з батьками.

"Просимо за наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дітей, повідомляти за номером спецлінії поліції "102", – пишуть копи.

Прикмети

Василенко Катерина: вік – 16 років, зріст – 170 см, середньої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся світле, коротке.

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Була одягнена в темний спортивний костюм, куртку чорного кольору, взута в кросівки світлі. Має із собою сумку з речами.

Новикова Анна: на вигляд 17-18 років, зріст – 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся довге русяве.

Була одягнена в джинси синього кольору, рожеву футболку, вбута в босоніжки спортивні золотисті. Має із собою шкіряну сумку.

Раніше ми писали, що в Києві 6-річна дівчинка пропала з дитячого майданчика.

Нагадаємо, в Миколаївській області загинув п'ятирічний хлопчик. Його тіло знайшли в місцевому ставку.