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Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние (приметы)

14 июня 2021 14:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всех, кто обладает какой-то информацией, просят обращаться в полицию

Под Киевом двое детей ушли из дома - их ищет полиция. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Киевом двое детей ушли из дома - их ищет полиция. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области исчезли две девушки – 16 и 17 лет. Родители не смогли самостоятельно найти детей и обратились в полицию.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Как стало известно, побег обеих девушек из дома спровоцировал конфликт с родителями.

"Просим при наличии любой информации о возможном месте пребывания детей сообщать по телефону спецлинии полиции "102", – пишут копы.

Приметы

Василенко Екатерина: возраст – 16 лет, рост – 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светлые, короткие.

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Была одета в темный спортивный костюм, куртку черного цвета, обута в кроссовки светлые. Имеет с собой сумку с вещами.

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Новикова Анна: на вид 17-18 лет, рост – 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы длинные русые.

Была одета в джинсы синего цвета, розовую футболку, обута в босоножки спортивные золотистые. Имеет с собой кожаную сумку.

Ранее мы писали, что в Киеве 6-летняя девочка пропала с детской площадки.

Напомним, в Николаевской области погиб пятилетний мальчик. Его тело нашли в местном пруду.

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