Масове мінування у Києві: що зараз відбувається у школах – репортаж (фото, відео)

У п'ятницю, 21 січня, у Києві вкотре надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів. Правоохоронці перевіряють школи. Кореспондент "Сьогодні" навідався до шкіл, щоб дізнатися про ситуацію.
У школі №309 на Позняках занять не припиняли.
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Діти на уроках, тут нічого не чули про масове мінування шкіл у Києві. На вході грає музика.
Одна з викладачок вийшла і повідомила, що уроки йдуть своєю чергою.
В інженерній гімназії також уроки йдуть за розкладом.
Там кажуть, що їм не надходило жодної інформації щодо мінування ні від поліції Києва, ні від Департаменту освіти КМДА.
Прибиральниця активно миє в коридорі підлогу.
У школі №62 теж все гаразд – уроки йдуть, діти у школі бігають коридорами.
Напевно, розпочалася перерва.
Кореспондент "Сьогодні" також побував у школі №314. Тут батьки забирають дітей додому. Видно, що все спокійно.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня Хмельницькому "замінували" школу №6. Повідомлення надійшло до поліції.
- До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торговельні центри міста заміновані.
- У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
- У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано із постійними загрозами мінування навчальних закладів.
- 12 та 13 січня Україною прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. Вони мають ознаки добре спланованої акції.
У Рівному 20 січня перевіряють повідомлення про нібито замінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуювали.
У четвер, 20 січня, у Києві знову замінували навчальний заклад. Надійшло повідомлення про закладену вибухівку у гімназії №191.