Потужний авіаудар по Василькову – горить склад із боєприпасами, детонують снаряди (відео)

Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках

Під Києвом обстріляли військовий об'єкт / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

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На місці працюють рятувальники.

Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що у місті горить також нафтобаза.

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