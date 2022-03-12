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Потужний авіаудар по Василькову – горить склад із боєприпасами, детонують снаряди (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 березня, 09:07
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Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках
Під Києвом обстріляли військовий об'єкт
Під Києвом обстріляли військовий об'єкт / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

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На місці працюють рятувальники.

Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що у місті горить також нафтобаза.

Втрати від авіанальоту

Раніше внаслідок ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.

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Внаслідок авіанальоту на Бровари поранено мінімум п'ять осіб, одна людина загинула.

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Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
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