Мощный авиаудар по Василькову – горит склад с боеприпасами, детонируют снаряды (видео)

Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах

Под Киевом обстреляли военный объект / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

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На месте работают спасатели.

Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.

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В СМИ появилась информация, что в городе горит также нефтебаза.

Потери от авианалета

Ранее в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

В результате авианалета на Бровары ранены минимум пять человек, один погиб.