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На Позняках у Києві влаштували стрілянину, є поранені (відео)

11 квітня, 02:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За попередніми даними, посварилися двоє чоловіків з однієї компанії

У Києві на проспекті Григоренка (Дарницький район) у результаті конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, поранено двох людей.

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Про це повідомляє "Вартові еспресо" в Telegram.

За попередньою інформацією, під час відпочинку компанії людей між ними виникла сварка і один з чоловіків дістав предмет, схожий на пістолет і зробив кілька пострілів. Зброя нібито була травматичною, але офіційної інформації немає.

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За словами журналіста, на асфальті видно плями крові. Обидва поранених госпіталізовані, на місці події працює слідчо-оперативна група, яка опитує можливих свідків.

Нагадаємо, днями в Києві на вулиці Велика Васильківська чоловік вистрілив у ногу іноземцю і зник.

Ми також повідомляли, що в Павлограді Дніпропетровської області поліція затримала водія авто, який створив аварійну ситуацію і намагався втекти в іншу область. При затриманні поліції довелося застосувати зброю.

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Київ стрільба поранені дарницький район
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