На Позняках в Киеве устроили стрельбу, есть раненые (видео)

В Киеве на проспекте Григоренко (Дарницкий район) в результате конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба, ранены два человека.
Об этом сообщает "Вартові Еспресо" в Telegram.
По предварительной информации в результат ссоры один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов.
Оба раненых госпитализированы, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает возможных свидетелей.
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