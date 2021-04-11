На Позняках в Киеве устроили стрельбу, есть раненые (видео)

В Киеве на проспекте Григоренко (Дарницкий район) в результате конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба, ранены два человека.

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Об этом сообщает "Вартові Еспресо" в Telegram.

По предварительной информации в результат ссоры один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов.

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Оба раненых госпитализированы, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает возможных свидетелей.

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