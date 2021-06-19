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Кілька років грабував ювелірні магазини: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві (фото)

19 червня 2021 20:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як з'ясувалося, протягом декількох років зловмисник здійснював напади на ювелірні магазини столиці

У Києві затримали зловмисника, причетного до скоєння вбивства 48-річного чоловіка, яке сталось в суботу, 19 червня.

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Про це повідомили в департаменті карного розшуку.

"Під час перевірки затриманого на причетність до скоєння інших злочинів встановлено, що саме він є розбійником, який протягом декількох років здійснював напади на ювелірні магазини столиці", – йдеться в повідомленні.

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Зараз тривають слідчі дії і зловмисник співпрацює зі слідством. Всі подробиці з'ясовуються.

Також ми писали про те, що столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився співробітник телеканалу, пов'язаний з нардепом Віктором Медведчуком.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області співробітниця поліції підмінила речові докази (0,5 кг кокаїну), щоб продати це місцевим наркозалежним особам.

Крім того, як ми писали раніше, в Одесі затримали чоловіка, який нападав на молодих жінок, душив до втрати свідомості і грабував.

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