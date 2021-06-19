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Несколько лет грабил ювелирные магазины: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве (фото)

19 июня 2021 20:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как выяснилось, в течение нескольких лет злоумышленник совершал нападения на ювелирные магазины столицы

В Киеве задержали злоумышленника. Фото: Департамент уголовного розыска

В Киеве задержали злоумышленника. Фото: Департамент уголовного розыска

В Киеве задержали злоумышленника, причастного к совершению убийства 48-летнего мужчины, которое произошло в субботу, 19 июня.

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Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска.

"Во время проверки задержанного на причастность к совершению других преступлений установлено, что именно он является разбойником, который в течение нескольких лет совершал нападения на ювелирные магазины столицы", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали злоумышленника. Фото: Департамент уголовного розыска

В Киеве задержали злоумышленника. Фото: Департамент уголовного розыска

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Сейчас продолжаются следственные действия и злоумышленник сотрудничает со следствием. Все подробности выясняются.

Также мы писали о том, что столичные правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался сотрудник телеканала, связанного с нардепом Виктором Медведчуком.

Как сообщалось ранее, в Одесской области сотрудница полиции подменила вещественные доказательства (0,5 кг кокаина), чтобы продать это местным наркозависимым лицам.

Кроме того, как мы писали ранее, в Одессе задержали мужчину, который нападал на молодых женщин, душил до потери сознания и грабил.

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