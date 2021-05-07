Невдало скоротив дорогу: в Бортничах авто застрягло на сходах критого переходу (фото, відео)

Водій Hyundai хотів скоротити шлях – не помітив сходи, поїхав по ній і застряг

У Київській області сталася НП – водій іномарки застряг на сходах під час руху. Швидше за все, водій хотів скоротити шлях, а може просто не помітив сходинки в критому переході між будинками.

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Відповідне відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Незвична подія сталася в Бортничах. Водій Hyundai не помітив сходи, поїхав по ній і застряг.

"На щастя, ніхто не постраждав", – пишуть у повідомленні.

На відео видно, що за кілька секунд до ДТП там пройшли пішоходи.

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Як тільки він в'їхав на сходинки – відразу "завис" на них. Як водій вибрався із ситуації – поки невідомо.

Раніше ми повідомляли, що в Києві літній водій ВАЗ влаштував серйозне ДТП.

Також нагадаємо, в столиці на швидкості перекинувся автомобіль – мати загинула, донька в реанімації.