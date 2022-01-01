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Новорічний махач. У Києві біля головної ялинки сталася масова бійка (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 січня, 11:30
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Не у всіх Новий рік пройшов спокійно. У столиці чоловіки влаштували бійку прямо під головною ялинкою країни
У Києві сталася бійка
У Києві сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі відбулася масова бійка. Причини конфлікту невідомі, але очевидці встигли зафіксувати видовище.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Очевидці у коментарях зазначили, що близько 22:00 чоловіки ходили та просто фотографувалися біля локацій.

"Невже не можна нормально зустріти Новий рік в урочистій атмосфері, з нормальними думками в голові?" – пишуть у коментарях під відео.

Деякі пишуть, що краще б винуватці свята зустріли Новий рік із сім'ями, а не билися.

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Дві п'яні жінки та чоловік влаштували бійку у метро

За кілька годин до Нового року, ввечері 31 грудня, у київському метро влаштували бійку прямо у вагоні. Туди людей у нетверезому стані спокійно пропустили контролери. Про це розповів журналіст Олександр Рудоманов.

Він розповів, що це тріо зайшло у вагон і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутилися, розійняли, двоє залишилися у вагоні, одна з них вийшла.

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