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Офіційно. У поліції пояснили, кого не пустили на акцію під Офіс президента

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 листопада, 21:52
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Конфлікт виник через необхідність дотримання фільтраційних заходів – протестувальники відмовилися пройти поверхневий огляд
У поліції прозвітували про акцію під Офісом президента.
У поліції прозвітували про акцію під Офісом президента. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під час заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи чергували поліцейські та нацгвардійці. Під Офісом президента виник конфлікт, адже учасників акції не пропускали у двір, де розташована будівля.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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За даними правоохоронців, заходи пройшли без грубих порушень. А під ОП працювала поліція діалогу – проводила роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання фільтраційних заходів.

"Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу Президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів", – пояснили в МВС причину конфлікту.

Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу Президента, інші – відмовилися.

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Акція під ОП 21 листопада

В центрі міста відбулася хода до Дня Гідності та Свободи. Після неї учасники сформували нову колону. Скандуючи "Зелю геть!", вони вирушили до Офісу президента.

Активісти спробували увійти на територію ОП. Проте кордон правоохоронців не пропускав їх, вимагаючи пройти перевірку. Почалася штовханина та спроби штурмувати "стіну" з поліцейських. Таких спроб було понад десять.

Протестувальників таки пропустили до Офісу президента. Там вони оголосили свої вимоги – відправити Андрія Єрмака у відставку.

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Нова акція під ОП

Протестувальники на Банковій анонсували нову акцію 1 грудня. Її вдасться уникнути, якщо Володимир Зеленський звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Якщо за ці 10 днів Зеленський не звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ми на цьому місці оголосили безстрокову акцію протесту доти, доки Єрмак буде на своїй посаді", – заявили організатори протесту, після чого закликали своїх прихильників розходитися.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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