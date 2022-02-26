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Оккупанты несут большие потери. В Киеве за сутки убили десятки диверсантов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 01:56
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В Киеве ликвидируют членов российских диверсионно-разведывательных групп – только за 25 февраля убили десятки диверсантов
ВСУ ликвидировали десятки диверсантов в Киеве
ВСУ ликвидировали десятки диверсантов в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за 25 февраля убили около 60 диверсантов. Также украинские защитники задержали десятки человек, которые ставили метки по городу.

Об этом заявил советник МВД Виктор Андрусив в Facebook.

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"В Киеве сегодня было убито около 60 диверсантов. Задержано десятки любителей поставить метку", – написал он.

Отметим, что последних задержали, вероятно, после стрельбы на Троещине – в Сети показали как минимум двух задержанных.

Как вступить в тероборону Киева?

Есть два варианты, как записаться в территориальную оборону Киева:

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  • можно обратиться на горячую линию территориальной обороны Киева;
  • записаться в ее ряды в своем военкомате.

Также можно просто прийти в военкомат по месту жительства и сообщить о желании стать резервистом. Правда, сейчас в военкоматах могут возникнуть определенные сложности. С сегодняшнего дня начался призыв оперативного резерва на воинскую службу, и в военкоматах могут быть заняты этими вопросами.

Воинский учет и медкомиссию не нужно проходить, если человек служил в последние годы, например, пять лет, и у него есть вывод медицинской комиссии.

Всего прохождения медкомиссии у человека займет пару часов. В департаменте рекомендуют сдать анализы заранее и приходить на медкомиссию с уже готовыми результатами.

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