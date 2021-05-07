Помстилися за образу хлопчика. У Києві на вулиці спалили чоловіка

У столиці двоє молодих чоловіків жорстоко помстилися кривднику сина одного з них – подробиці злочину

У столиці на проспекті Георгія Гонгадзе двоє киян спалили заживо 41-річного чоловіка. Їх уже затримали.

Реклама

Про це повідомили в Нацполіції Києва.

Зазначається, що зловмисник з другом вирішив помститися незнайомцю за те, що він образив його малолітнього сина.

Спочатку вони почали конфлікт, а потім побили, облили чоловіка легкозаймистою речовиною і підпалили. На місце події прибули рятувальники, лікарі і працівники поліції. Постраждалого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

Підозрюваних затримали за дві години після злочину. Це місцеві жителі 1997 і 2002 років народження. Поліцейські вже почали кримінальне провадження. Тепер за скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми.

Крім того, у Херсоні хлопець підпалив себе під будівлею обласного управління Держгеокадастру. Його госпіталізували з опіками.