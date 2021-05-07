Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Помстилися за образу хлопчика. У Києві на вулиці спалили чоловіка

7 травня, 10:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У столиці двоє молодих чоловіків жорстоко помстилися кривднику сина одного з них – подробиці злочину

У столиці на проспекті Георгія Гонгадзе двоє киян спалили заживо 41-річного чоловіка. Їх уже затримали.

Реклама

Про це повідомили в Нацполіції Києва.

Зазначається, що зловмисник з другом вирішив помститися незнайомцю за те, що він образив його малолітнього сина.

Спочатку вони почали конфлікт, а потім побили, облили чоловіка легкозаймистою речовиною і підпалили. На місце події прибули рятувальники, лікарі і працівники поліції. Постраждалого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

Реклама

В тренді
"Ефект присутності" буде забезпечено: у Києві відкрилася виставка "Чорнобиль. Подорож "(фото)

Підозрюваних затримали за дві години після злочину. Це місцеві жителі 1997 і 2002 років народження. Поліцейські вже почали кримінальне провадження. Тепер за скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми.

Крім того, у Херсоні хлопець підпалив себе під будівлею обласного управління Держгеокадастру. Його госпіталізували з опіками.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. Ексклюзив
Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. ЕксклюзивНадзвичайні події
Здавалося, що брата люблять більше – чому підліток убив сім'ю в Києві (оновлено)
Здавалося, що брата люблять більше – чому підліток убив сім'ю в Києві (оновлено)Надзвичайні події
У страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина (оновлено)
У страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина (оновлено)Надзвичайні події
"Герої" чи "наволоч"? У Києві пройде марш пам'яті дивізії СС "Галичина" (опитування)Надзвичайні події
У Києві бійцівська собака на смерть загриз чихуахуа, поки його господар пив пиво (фото, відео)
У Києві бійцівська собака на смерть загриз чихуахуа, поки його господар пив пиво (фото, відео)Надзвичайні події
Бійцівський пес розірвав чихуахуа у Києві: як покарають господаря
Бійцівський пес розірвав чихуахуа у Києві: як покарають господаряНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти