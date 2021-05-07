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Отомстили за оскорбление мальчика. В Киеве на улице сожгли мужчину

7 мая, 10:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В столице двое молодых мужчин жестоко отомстили обидчику сына одного из них – подробности преступления

В столице на проспекте Георгия Гонгадзе двое киевлян сожгли заживо 41-летнего мужчину. Их уже задержали.

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Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

Отмечается, что злоумышленник с другом решил отомстить незнакомцу за то, что он оскорбил его малолетнего сына.

Сначала они начали конфликт, а затем избили, облили мужчину горючем веществом и подожгли. На место происшествия прибыли спасатели, врачи и работники полиции. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер.

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Подозреваемых задержали через два часа после преступления. Это местные жители 1997 и 2002 годов рождения. Полицейские уже начали уголовное производство. Теперь за содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми.

Кроме того, в Херсоне парень поджег себя под зданием областного управления Госгеокадастра. Его госпитализировали с ожогами.

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