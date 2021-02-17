Отруєння пігулками школярок в Боярці: стало відомо про стан постраждалої (відео)

Вчора на Київщині дві семикласниці наковталися спазмолітиків. Дівчинку, яка вчора потрапила до реанімації через отруєння пігулками, перевели до педіатрії, з'ясовувала кореспондент "Сьогодні" Анна Безугла.

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Зараз її стан середньо важкий, кажуть лікарі. Дитина вже дала свідчення правоохоронцям, зараз з нею працює психолог.

"Стан її з позитивною динамікою, поки вона потребує спостереження лікарів. Вони їх багато випили. Велике дозування було. Ну це спазмолітики. Найімовірніше, це було зниження артеріального тиску, яке небезпечне для стану здоров'я", – кажуть медики.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в убиральні ліцею просто під час уроків кожна з них випила по 40 пігулок. Одна з дівчат померла. За версією поліції, подруги побачили в одній з соцмереж відеочелендж, де пропонувалося випробувати дію ліків на собі.

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Також нагадаємо, в Кирилівці сталося масове отруєння на базі відпочинку.

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Раніше ми писали, що в Кропивницькому після сніданку в їдальні масово отруїлися школярі.

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