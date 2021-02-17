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Отруєння пігулками школярок в Боярці: стало відомо про стан постраждалої (відео)

17 лютого, 17:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дитина вже дала свідчення правоохоронцям

Вчора на Київщині дві семикласниці наковталися спазмолітиків. Дівчинку, яка вчора потрапила до реанімації через отруєння пігулками, перевели до педіатрії, з'ясовувала кореспондент "Сьогодні" Анна Безугла.

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Зараз її стан середньо важкий, кажуть лікарі. Дитина вже дала свідчення правоохоронцям, зараз з нею працює психолог.

"Стан її з позитивною динамікою, поки вона потребує спостереження лікарів. Вони їх багато випили. Велике дозування було. Ну це спазмолітики. Найімовірніше, це було зниження артеріального тиску, яке небезпечне для стану здоров'я", – кажуть медики.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в убиральні ліцею просто під час уроків кожна з них випила по 40 пігулок. Одна з дівчат померла. За версією поліції, подруги побачили в одній з соцмереж відеочелендж, де пропонувалося випробувати дію ліків на собі.

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Також нагадаємо, в Кирилівці сталося масове отруєння на базі відпочинку.

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Раніше ми писали, що в Кропивницькому після сніданку в їдальні масово отруїлися школярі.

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ліки психолог поліція школярка боярка

Джерело: Сьогодні

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