Перекрили вулицю: ФОП влаштували мітинг під Верховною Радою (відео)

Автомобілям доводиться розвертатися через акцію підприємців

Протестувальники вимагають, щоб парламент розглянув законопроект, над яким працювали самі ФОП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Верховною Радою вранці 30 листопада мітингують ФОПи. Вони перекрили вулицю Шовковичну під парламентом, ускладнивши рух транспорту.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

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"ФОПи під Верховною Радою, але не з руху SaveФОП, перекрили вулицю Шовковичну під Верховною Радою. Автомобілям доводиться розвертатися" , – йдеться у повідомленні.

Протестувальники вимагають, щоб парламент розглянув їхній законопроєкт, над яким працювали самі підприємці.

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Затори біля Верховної Ради

Рух утруднений на вулицях Грушевського, Шовковична, Садова, Липська.

Як постраждали ФОП під час пандемії

Майже третина українських ФОПів (28%) ще не змогла відновити докарантинний рівень доходів. Це показали результати опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників малого бізнесу, яке проводилося з 18 серпня до 20 вересня 2021 року.

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Водночас частково чи повністю відновити рівень доходу вдалося 48% малих підприємців, а 7% заявляють, що навіть збільшили своє становище. Не вплинули кілька локдаунів лише на 17% респондентів.

Допомога від держави

Майже половина опитаних власників малого бізнесу (48%) вважають, що найкращою підтримкою від держави буде невтручання у ці справи, а інші 18% кажуть, що їм допоможе зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Ще 10% очікують прискореної диджиталізації послуг та сервісів та контролю над тим, щоб вони реально працювали.

У державній програмі "Допомога працівникам та ФОП" більшість респондентів (52%) не брали участь, оскільки не вважають 8 тис. грн реальною допомогою.

21% повідомили, що брали участь та отримали обіцяну допомогу, а 15% не отримали, незважаючи на те, що участь взяли.

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