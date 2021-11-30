Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Перекрыли улицу: ФОПы устроили митинг под Верховной Радой (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
30 ноября, 11:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Автомобилям приходится разворачиваться из-за акции предпринимателей
Протестующие требуют, чтобы парламент рассмотрел законопроект, над которым работали сами ФОПы.
Протестующие требуют, чтобы парламент рассмотрел законопроект, над которым работали сами ФОПы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Верховной Радой утром 30 ноября митингуют ФОПы. Они перекрыли улицу Шелковичную под парламентом, утруднив движение транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Реклама

"ФОПы под Верховной Радой, но не из движения SaveФОП, перекрыли улицу Шелковичную под Верховной Радой. Автомобилям приходится разворачиваться", – говорится в сообщении.

Протестующие требуют, чтобы парламент рассмотрел их законопроект, над которым работали сами предприниматели.

Реклама

Пробки возле Верховной Рады

Движение затруднено на улицах Грушевского, Шелковичная, Садовая, Липская.

Как пострадали ФОПы во время пандемии

Почти трети украинских ФОПов (28%) еще не удалось восстановить докарантинный уровень доходов. Это показали результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого бизнеса, который проводился с 18 августа до 20 сентября 2021 года.

Реклама

В тоже время частично или полностью восстановить уровень дохода удалось 48% малых предпринимателей, а 7% заявляют, что даже увеличили свое состояние. Не повлияли несколько локдаунов лишь на 17% респондентов.

Помощь от государства

Почти половина опрошенных владельцев малого бизнеса (48%) считают, что лучшей поддержкой от государства будет невмешательство в эти дела, а другие 18% говорят, что им может помочь снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Еще 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

В государственной программе "Помощь работникам и ФЛП" большинство респондентов (52%) не участвовали, так как не считают 8 тыс. грн реальной помощью.

21% сообщили, что участвовали и получили обещанную помощь, а 15% не получили, несмотря на то, что участие приняли.

Ранее сообщалось:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 125

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять