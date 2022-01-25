Перестрілка у центрі Києва: ми дізналися перші подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 25 січня, у центрі Києва сталася стрілянина. Як сайт "Сьогодні" з'ясував із власних джерел у правоохоронних органах, за попередньою інформацією, представники однієї з громадських організацій намагалися лише наклеїти наклейки на пункт обміну валют.
У цей момент до пункту обміну під'їхало авто охоронної фірми. Співробітник сприйняв те, що відбувається, як напад на обмінник і відкрив стрілянину. Люди не постраждали. Інформація уточнюється та можливе коригування даних.
Що сталося
- 25 січня, о 15:50, у Шевченківському районі (вул. Володимирська, 23-а) чоловік зробив кілька пострілів з автомата Калашникова.
- На місце події направили спецпідрозділ "КОРД".
- Як пишуть у ЗМІ, представники ГО "Український стяг" намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют.
- Після цього до пункту обміну валют під'їхав автомобіль охоронної фірми, звідки вийшов працівник, який, сприйняв це як напад, зробив кілька пострілів вгору з автоматичної зброї.
- Постраждалих нема. Усіх учасників інциденту вже затримано.
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