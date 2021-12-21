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Під Києвом директорка та вихователька побилися на очах у дітей (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 10:41
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У момент конфлікту між жінками пробігла маленька дівчинка, але їх це не зупинило
У дитячому садку побилися робітниці. Фото: колаж "Сьогодні"
У дитячому садку побилися робітниці. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ірпені Київської області в одному з приватних садків вихователька та директорка побилися на очах у дітей. За попередньою інформацією, конфлікт стався через гроші.

Про це йдеться у сюжеті "Вікна-новини".

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Що сталося?

На опублікованих кадрах можна побачити, як жінки кричать одна на одну, а потім почали битися. У цей момент між ними пробігла маленька дівчинка, але директорку та виховательку це не зупинило.

Все сталося через гроші

За словами виховательки, конфлікт виник через те, що директорка не віддає їй зарплату, а саме 17 тисяч гривень. Також жінка не була офіційно оформлена на роботі.

Вихователька зазначила, що директорка спочатку напала на неї, лаяла, а та у відповідь почала відбиватися. Крім того, жінка додала, що вона вирішила не йти до іншої кімнати, щоб конфлікт зафіксували камери відеоспостереження.

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Що каже директорка?

Директорка розповіла, що нібито не била виховательку, а тільки штовхнула, оскільки та не давала повісити їй курточку. Заспокоїти жінок вийшла кухарка.

Батьки обурені

Після скандалу батьки почали забирати дітей із садка і зажадали повернути гроші, оскільки за місяць дошкільна установа коштувала 6 тисяч гривень.

Водночас директорка поскаржилася на непоправні наслідки для свого бізнесу – нібито через скандал садок збанкрутував і тепер виставлений на продаж.

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Директорку можуть позбавити ліцензії

Наразі батьки малюків наполягають, щоб директорку позбавили ліцензії. Вони наголошують, що жінка дозволяє собі агресивну поведінку не лише стосовно вихователів. За словами батьків, директорка також різко спілкується навіть зі своїми клієнтами та погрожує їм судами за негативні коментарі в інтернеті.

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