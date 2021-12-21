Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом директор и воспитательница подрались на глазах у детей (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 10:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В момент конфликта между женщинами пробежала маленькая девочка, но их это не остановило
В детском саду подрались работницы. Фото: коллаж "Сегодня"
В детском саду подрались работницы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ирпени Киевской области в одном из частных садиков воспитательница и директор подрались на глазах у детей. По предварительной информации, конфликт произошел из-за денег.

Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини".

Реклама

Что произошло?

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщины кричат друг на друга, а затем начали драться. В этот момент между ними пробежала маленькая девочка, но директора и воспитательницу это не остановило.

Все произошло из-за денег

По словам воспитательницы, конфликт возник из-за того, что директор не отдает ей зарплату, а именно 17 тысяч гривен. Также женщина не была официально оформлена на работе.

Воспитательница отметила, что директор сначала напала на нее, обругала, а та в ответ начала отбиваться. Кроме того, женщина добавила, что она решила не уходить в другую комнату, чтобы конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Реклама

Что говорит директор?

Директор рассказала, что якобы не била воспитательницу, а только толкнула, так как та не давала повесить ей курточку. Успокоить женщин вышла повар.

Родители возмущены

После скандала родители начали забирать детей из садика и потребовали вернуть деньги, так как в месяц дошкольное учреждение обходилось в 6 тысяч гривен.

При этом директор пожаловалась на непоправимые последствия для своего бизнеса – якобы из-за скандала садик обанкротился и теперь выставлен на продажу.

Реклама

Директора могут лишить лицензии

Сейчас родители малышей настаивают, чтобы директора лишили лицензии. Они отмечают, что женщина позволяет себе агрессивное поведение не только в отношении воспитателей. По словам родителей, директор также резко общается даже со своими клиентами и угрожает им судами за негативные комментарии в интернете.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 872

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять