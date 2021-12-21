Под Киевом директор и воспитательница подрались на глазах у детей (видео)

В момент конфликта между женщинами пробежала маленькая девочка, но их это не остановило

В детском саду подрались работницы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ирпени Киевской области в одном из частных садиков воспитательница и директор подрались на глазах у детей. По предварительной информации, конфликт произошел из-за денег.

Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини".

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Что произошло?

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщины кричат друг на друга, а затем начали драться. В этот момент между ними пробежала маленькая девочка, но директора и воспитательницу это не остановило.

Все произошло из-за денег

По словам воспитательницы, конфликт возник из-за того, что директор не отдает ей зарплату, а именно 17 тысяч гривен. Также женщина не была официально оформлена на работе.

Воспитательница отметила, что директор сначала напала на нее, обругала, а та в ответ начала отбиваться. Кроме того, женщина добавила, что она решила не уходить в другую комнату, чтобы конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Что говорит директор?

Директор рассказала, что якобы не била воспитательницу, а только толкнула, так как та не давала повесить ей курточку. Успокоить женщин вышла повар.

Родители возмущены

После скандала родители начали забирать детей из садика и потребовали вернуть деньги, так как в месяц дошкольное учреждение обходилось в 6 тысяч гривен.

При этом директор пожаловалась на непоправимые последствия для своего бизнеса – якобы из-за скандала садик обанкротился и теперь выставлен на продажу.

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Директора могут лишить лицензии

Сейчас родители малышей настаивают, чтобы директора лишили лицензии. Они отмечают, что женщина позволяет себе агрессивное поведение не только в отношении воспитателей. По словам родителей, директор также резко общается даже со своими клиентами и угрожает им судами за негативные комментарии в интернете.

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