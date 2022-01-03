Під Києвом горить житловий будинок: вогонь гасять із самого ранку (фото)

Внаслідок пожежі співробітники ДСНС врятували 2 особи, інші жителі залишили будівлю самостійно

Під Києвом сталася масштабна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 3 січня, вранці у Вишгороді Київської області сталася пожежа у 5-ти поверховому будинку. Люди самостійно покинули будівлю, а двох врятували співробітники ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Київській області.

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Деталі

О 7:12 надійшло повідомлення про загорання на даху 5-ти поверхового житлового будинку у Вишгороді на вул. Спаській.

Як з'ясувалося, горить мансардний поверх будинку на площі 800 кв.

Внаслідок пожежі співробітники ДСНС врятували 2 особи, інші мешканці залишили будівлю самостійно.

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За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів. Двох людей доправлено до медичного закладу для надання медичної допомоги.

О 10:10 пожежу локалізовано. До гасіння задіяно 11 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

Наразі ліквідація продовжується.

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На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області 1 /6

Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею

У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.

Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.