Під Києвом горить житловий будинок: вогонь гасять із самого ранку (фото)

У понеділок, 3 січня, вранці у Вишгороді Київської області сталася пожежа у 5-ти поверховому будинку. Люди самостійно покинули будівлю, а двох врятували співробітники ДСНС.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Київській області.
Деталі
О 7:12 надійшло повідомлення про загорання на даху 5-ти поверхового житлового будинку у Вишгороді на вул. Спаській.
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Як з'ясувалося, горить мансардний поверх будинку на площі 800 кв.
Внаслідок пожежі співробітники ДСНС врятували 2 особи, інші мешканці залишили будівлю самостійно.
За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів. Двох людей доправлено до медичного закладу для надання медичної допомоги.
О 10:10 пожежу локалізовано. До гасіння задіяно 11 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.
Наразі ліквідація продовжується.
Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею
У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.
Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.
Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.
Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, у тому числі 53 дитини.
З вікна будівлі викинулися троє людей. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.
Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.