Під Києвом господар будинку розстріляв грабіжників (фото, відео)

Один із нападників виявився громадянином Туреччини, він був поранений

У Крюківщині (Київська область) господар розстріляв розбійників, які вночі увірвалися до його будинку. Група незнайомців у балаклавах напала під ранок і погрожувала його дружині та дочці розправою.

Про це повідомляє голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

Реклама

"У жінок вимагали коштовності і готівку. Втім, на підозрілий шум зреагував голова родини, вийшов із травматичним пістолетом та відкрив стрільбу по нападникам. Розбійники в паніці кинулись тікати, хто у двері, хто у вікно. Господар одразу викликав поліцію", – написав він.

Розбійника виявили у лісі, він був поранений / Фото: Нацполиция

Злочинців упіймали?

За допомогою поліцейського собаки вдалося розшукати злодіїв, які переховувалися у лісі.

Реклама

Поліцейський пес Рекс чудово попрацював / Фото: Нацполиция

"Втікач з простреленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він "зловив" аж три кулі. Через кілька годин на орендованій квартирі поліція затримала і його поплічника з Казахстану. Нині обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", – додав Нєбитов.

Читайте також: