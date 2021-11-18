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Під Києвом господар будинку розстріляв грабіжників (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 листопада, 17:44
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Один із нападників виявився громадянином Туреччини, він був поранений

У Крюківщині (Київська область) господар розстріляв розбійників, які вночі увірвалися до його будинку. Група незнайомців у балаклавах напала під ранок і погрожувала його дружині та дочці розправою.

Про це повідомляє голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

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"У жінок вимагали коштовності і готівку. Втім, на підозрілий шум зреагував голова родини, вийшов із травматичним пістолетом та відкрив стрільбу по нападникам. Розбійники в паніці кинулись тікати, хто у двері, хто у вікно. Господар одразу викликав поліцію", – написав він.

Розбійника виявили у лісі, він був поранений
Розбійника виявили у лісі, він був поранений / Фото: Нацполиция

Злочинців упіймали?

За допомогою поліцейського собаки вдалося розшукати злодіїв, які переховувалися у лісі.

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Поліцейський пес Рекс чудово попрацював
Поліцейський пес Рекс чудово попрацював / Фото: Нацполиция

"Втікач з простреленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він "зловив" аж три кулі. Через кілька годин на орендованій квартирі поліція затримала і його поплічника з Казахстану. Нині обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", – додав Нєбитов.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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