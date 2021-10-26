Під Києвом чоловік через гроші вбив свою матір (фото, відео)

У будинку жінки зникли – вкручений у підлогу металевий сейф, мобільний телефон та планшет

В Ірпені (Київська область) 46-річний місцевий мешканець побив до смерті свою матір через те, що вона відмовилася дати йому гроші. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні навмисного вбивства.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київщини.

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що в Ірпені 24 жовтня вранці тіло 72-річної мешканки зі слідами насильства виявили сусіди.

У будинку не було вкрученого в підлогу металевого сейфа, мобільного телефону та планшета.

Поліція затримала підозрюваного / Фото: Нацполиция

Що йому загрожує

"Було встановлено, що син прийшов до своєї матері та зажадав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові. Під час обшуків у квартирі зловмисника знайшли викрадені речі ", – розповіли в прес-службі.

Жителя Ірпеня затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі чи довічне з конфіскацією майна.

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