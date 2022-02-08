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Під Києвом чоловік потрапив під колеса одразу двох автівок: загинув на місці (фото 18+)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 00:46
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На місці інциденту працюють медики та поліція
Обставини ДТП з'ясовують/Фото: колаж: Telegram-канал dtp.kiev.ua/"Сегодня"
Обставини ДТП з'ясовують/Фото: колаж: Telegram-канал dtp.kiev.ua/"Сегодня"

У Київській області сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Деталі

Трагічний інцидент стався в Ірпені. Чоловіка спочатку переїхав легковий автомобіль, а потім — маршрутка. Він одразу загинув. На місці інцидент працює патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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