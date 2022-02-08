Під Києвом чоловік потрапив під колеса одразу двох автівок: загинув на місці (фото 18+)

У Київській області сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Деталі
Трагічний інцидент стався в Ірпені. Чоловіка спочатку переїхав легковий автомобіль, а потім — маршрутка. Він одразу загинув. На місці інцидент працює патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Всі обставини інциденту з'ясовуються.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.