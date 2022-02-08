Під Києвом чоловік потрапив під колеса одразу двох автівок: загинув на місці (фото 18+)

На місці інциденту працюють медики та поліція

Обставини ДТП з'ясовують/Фото: колаж: Telegram-канал dtp.kiev.ua/"Сегодня"

У Київській області сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Деталі

Трагічний інцидент стався в Ірпені. Чоловіка спочатку переїхав легковий автомобіль, а потім — маршрутка. Він одразу загинув. На місці інцидент працює патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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