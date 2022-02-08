Под Киевом мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей: погиб на месте (фото 18+)

В Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Подробности
Трагический инцидент произошел в Ирпене. Мужчину сначала переехал легковой автомобиль, а затем маршрутка. Он сразу погиб. На месте инцидента работает патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.