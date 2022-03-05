Під Києвом окупанти обстріляли автомобіль: загинула жінка та дитина

Ворог продовжує застосовувати зброю проти мирного населення

Окупанти вбивають цивільних/Фото: Київська обласна прокуратура, колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 4 березня, російські окупанти в Київській області обстріляли автомобіль з танкових кулеметів. Внаслідок інциденту 2 людей загинуло, у тому числі дитина.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі

За даними слідства, 4 березня шестеро осіб їхали на автомобілі зі смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями (ст. 438 КК України). Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

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Обстріл будинків

Під Києвом російські окупанти вдарили по житлових будинках. Внаслідок цього почалася масштабна пожежа.

Ворожі війська знищили пів села Горенка. Внаслідок завданого удару почалася пожежа — горіли будинки мирних мешканців. За словами місцевих, вибухнула міна.