Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом патруль-фантом знайшов на трасі 8-річного хлопчика (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 11:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції
Дитина пішла шукати свою маму до столиці
Дитина пішла шукати свою маму до столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері з Гостомелю до Києва на засніженому узбіччі дороги йшов хлопчик. Це помітили патрульні, які опинилися на даному відрізку дороги на автомобілі "фантом".

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України в Facebook.

Реклама

"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії… 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, з його слів, 4 дні не з’являється вдома. Батько у цей час теж був на роботі. Вдома лишилася старша сестра та молодший брат. А малий вирішив самостійно розшукати свою маму, оскільки знає, де вона працює у Києві. Він сам пройшов близько 4-х кілометрів у напрямку столиці", – йдеться у повідомленні.

Хлопчик пройшов близько чотирьох кілометрів
Хлопчик пройшов близько чотирьох кілометрів / Фото: Нацполиция

За інформацією патрульних, разом із дитиною вони вирушили на київський завод, де працює його мама. Але за допомогою колег матері вдалося розшукати лише батька.

Реклама

"Зателефонували батькові та повідомили про подію. Батько з матір’ю скоро приїхали до патрульних та зустрілися з малим", – додають у поліції.

Цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.

У Харкові знайшли 9-річну дитину – шукало все місто

У Харкові на території Саржиного Яру увечері 13 листопада загубився 9-річний Микита Голубков. У місті зібрали групу волонтерів для пошуку дитини. Проте за кілька годин хлопчик сам прийшов додому.

Реклама

За інформацією координатора пошуків від волонтерів Євгена Мусорова, хлопчик сам після довгої прогулянки повернувся додому.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Автомобіль влетів у фуру. У Дніпрі у страшній ДТП загинули двоє осіб (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Комусь завадив. У Києві на будівництві знесли паркан (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Справа на 2,5 млн. СБУ викрила топ-чиновника КМДА на хабарах Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

13 760

захворіло за тиждень в Києві

+49%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти