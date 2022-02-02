Под Киевом патруль-фантом нашел на трассе 8-летнего мальчика (фото)

Ситуацию возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции

Ребенок пошел искать свою маму в столицу / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером из Гостомеля в Киев по заснеженной обочине дороги шел мальчик. Это заметили патрульные, которые оказались на данном отрезке дороги на автомобиле "фантом".

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

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"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома. Отец в это время тоже был на работе. Дома осталась старшая сестра и младший брат. А малыш решил самостоятельно разыскать свою маму, потому что знает, где она работает в Киеве. Он сам прошел около 4-х километров по направлению к столице", – говорится в сообщении.

Мальчик прошел около четырех километров / Фото: Нацполиция

По информации патрульных, вместе с ребенком они отправились на киевский завод, где работает его мама. Но с помощью коллег матери удалось разыскать только отца.

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"Позвонили по телефону отцу и сообщили о происшествии. Отец с матерью скоро приехали в патрульные и встретились с малышом", – добавляют в полиции.

Эту ситуацию возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции.

В Харькове нашли 9-летнего ребенка – искал весь город

В Харькове на территории Саржиного Яра вечером 13 ноября потерялся 9-летний Никита Голубков. В городе собрали группу волонтеров для поиска ребенка. Однако спустя несколько часов мальчик сам пришел домой.

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По информации координатора поисков от волонтеров Евгения Мусорова, мальчик сам после долгой прогулки вернулся домой.

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