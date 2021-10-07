Втекли з уроків у ліс і зникли: у Київській області шукають трьох школярів (фото)

У Київській області, де раніше зник 12-річний Кирило Ворошилов, шукають трьох школярів віком 12-13 років, які вранці 6 жовтня втекли зі школи у ліс і пропали без вісті.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ оперативний".
У Кагарлику Обухівського району пропали Польський Дмитро, Штиков Максим і Мостіпан Дмитро. Близько 11 ранку вони без дозволу покинули школу, не повідомивши нікого про можливе місцезнаходження. О 17:00 директор закладу звернулася в поліцію.
Виявилося, що 3 дні тому учні домовлялися про втечу в ліс. Після школи діти зайшли в будинок одного з них, переодяглися, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.
Далі по темі
Зараз школярів шукають більш 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії.
Невтішна статистика
В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перші сім місяців в поліцію надійшло більше 9000 заяв про зникнення дітей.
"З початку 2021 органи поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.
Читайте також:
- Одеситка знайшла маму, яку 21 рік вважали зниклою безвісти – відео зустрічі
- В Одеській області знайшли мертвим колишнього директора школи. Його шукали два місяці
- На Сумщині в лісі загубився 6-річний хлопчик: шукали майже добу (фото, відео)
- Втратив пам'ять і їздив по Україні. На Волині знайшли чоловіка, який зник 4 місяці тому