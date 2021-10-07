Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Втекли з уроків у ліс і зникли: у Київській області шукають трьох школярів (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
7 жовтня, 08:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні зникнення діти планували втечу зі школи – хлопчиків шукають більше 40 поліцейських
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області, де раніше зник 12-річний Кирило Ворошилов, шукають трьох школярів віком 12-13 років, які вранці 6 жовтня втекли зі школи у ліс і пропали без вісті.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ оперативний".

Реклама

Читайте також:

У Кагарлику Обухівського району пропали Польський Дмитро, Штиков Максим і Мостіпан Дмитро. Близько 11 ранку вони без дозволу покинули школу, не повідомивши нікого про можливе місцезнаходження. О 17:00 директор закладу звернулася в поліцію.

Хлопчики, які втекли і пропали. Колаж "Сьогодні"

Виявилося, що 3 дні тому учні домовлялися про втечу в ліс. Після школи діти зайшли в будинок одного з них, переодяглися, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.

Реклама

Зараз школярів шукають більш 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії.

Невтішна статистика

В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перші сім місяців в поліцію надійшло більше 9000 заяв про зникнення дітей.

"З початку 2021 органи поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.41

COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти