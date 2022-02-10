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Під Києвом п'яний водій без прав розтрощив ряд припаркованих автомобілів (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 08:01
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На нього склали відразу п'ять протоколів та відібрали автомобіль
В ДТП постраждали п'ять авто.
В ДТП постраждали п'ять авто. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Борисполі, що поблизу Києва, п'яний водій влетів у ряд припаркованих автомобілів. В результаті п'ять з них отримали ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київської області.

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Подробиці

Інцидент стався 9 лютого, близько 22-ї години на вулиці Головатого.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Унаслідок зіткнення потрепілих немає.

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Порушника затримали

Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, проте від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Поведінка в нього була зухвала: кричав, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував.

Правопорушника доставили до відділку поліції, де склали низку адміністративних матеріалів:

  • два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),
  • протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП),
  • протокол за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння),
  • протокол за ст. 173 (Хуліганство),
  • винесено постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.

Водія відсторонили від керування транспортним засобом.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

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