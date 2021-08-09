Під Києвом збили п'яного чоловіка – він кидався під автомобілі (відео)

Потерпілий був не один – його супутник весь час намагався забрати його з проїжджої частини, але той повертався

Позашляховик не знизив швидкість на трасі і зніс чоловіка / Фото: колаж "Сегодня"

У понеділок, 9 серпня, в Віті-Поштовій, на жвавій трасі позашляховик збив п'яного чоловіка, який кидався під машини. Раніше під Києвом легковик збив пенсіонера з дитиною і влетів в фуру.

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Про це повідомляє Київ Оперативний.

На відео з місця видно, що чоловік виходить на проїжджу частину і намагається рукою зупинити автомобілі. А поруч з ним його знайомий, він весь час намагається відтягнути його на тротуар.

Автомобілі через п'яного чоловіка сповільнили рух, але позашляховик не знизив швидкість – він збив чоловіка. Від удару у нього взуття відлетіло на кілька метрів.

В Україні почастішали ДТП

В Україні найчастішою причиною ДТП є порушення правил дорожнього руху. за даними поліції, найбільше аварій сталося з таких причин:

порушення правил маневрування – 35 947 випадків;

перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;

недотримання дистанції – 14 675 випадків;

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Нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна. Водій втік з місця аварії.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять осіб.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці