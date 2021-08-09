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Под Киевом сбили пьяного мужчину – он бросался под автомобили (видео)

9 августа 2021 17:13

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пострадавший был не один – его спутник все время пытался забрать его с проезжей части, но тот возвращался

Внедорожник не снизил скорость на трассе и снес мужчину / Фото: коллаж "Сегодня"

Внедорожник не снизил скорость на трассе и снес мужчину / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, в Вите-Почтовой, на оживленной трассе внедорожник сбил пьяного мужчину, который бросался под машины. Ранее под Киевом легковушка сбила пенсионера с ребенком и влетела в фуру.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

На видео с места видно, что мужчина выходит на проезжую часть и пытается рукой остановить автомобили. А рядом с ним его знакомый, он все время пытается оттянуть его на тротуар.

Автомобили из-за пьяного мужчины замедлили движение, но внедорожник не снизил скорость – он сбил мужчину. От удара у него обувь отлетела на несколько метров.

В Украине участились ДТП

В Украине самой частой причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

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  • нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  • превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  • несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;
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Напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная. Водитель скрылся с места аварии.

Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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