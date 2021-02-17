Під Києвом викрали вантажівку разом з грошима (фото)

Викрадачам загрожує до п'яти років в'язниці

У Київській області затримали викрадачів авто.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.

Водій вантажівки DAF повідомив в поліцію про те, що поки він пішов у справах, двоє хлопців викрали з його авто сумку з грошима та особистими речами.

"Постраждалий чоловік залишив сумку в вантажному авто і відійшов на певний час. У цей момент обидва правопорушники скористалися можливістю і викрали власність водія і зникли в невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

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Злодіями виявилися 32-річний громадянин Грузії і 30-річний житель Донецької області, які вже мали проблеми з законом.

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Речові докази вилучено. Зараз поліцейські перевіряють причетність цих осіб до аналогічних злочинів на території Київської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Запобіжний захід зловмисникам вибере суд.

Раніше ми писали, що під Києвом зі стріляниною затримали серійного викрадача авто.

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Нагадаємо, у кожного українця з'явилася можливість перевірити справжність посвідчення водія онлайн. Щоб зробити це, потрібно всього лише знати серію і номер водійських прав, які вас цікавлять.

Дивіться сюжет – за викрадення авто тепер садять викрадачів:

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