Русский
$ 27,83
33,77
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом викрали вантажівку разом з грошима (фото)

17 лютого, 13:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Викрадачам загрожує до п'яти років в'язниці

У Київській області затримали викрадачів авто.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.

Водій вантажівки DAF повідомив в поліцію про те, що поки він пішов у справах, двоє хлопців викрали з його авто сумку з грошима та особистими речами.

"Постраждалий чоловік залишив сумку в вантажному авто і відійшов на певний час. У цей момент обидва правопорушники скористалися можливістю і викрали власність водія і зникли в невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Злодіями виявилися 32-річний громадянин Грузії і 30-річний житель Донецької області, які вже мали проблеми з законом.

В тренді
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)

Речові докази вилучено. Зараз поліцейські перевіряють причетність цих осіб до аналогічних злочинів на території Київської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Запобіжний захід зловмисникам вибере суд.

Раніше ми писали, що під Києвом зі стріляниною затримали серійного викрадача авто.

Реклама

Нагадаємо, у кожного українця з'явилася можливість перевірити справжність посвідчення водія онлайн. Щоб зробити це, потрібно всього лише знати серію і номер водійських прав, які вас цікавлять.

Дивіться сюжет – за викрадення авто тепер садять викрадачів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші авто викрадення Київська область викрадачі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти