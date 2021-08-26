Під Києвом в ДТП загинув чоловік – його 6-річного сина госпіталізували (фото)

Попередньо відомо, що водієві стало погано та він помер за кермом

Автомобіль злетів з дороги і вдарився в дерево / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 26 серпня, у Київській області поблизу села Лютіж сталася ДТП у якій загинув чоловік, а його маленький син потрапив до лікарні.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

"Близько 10 години 30 хвилин на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль "Ford" злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні", – йдеться у поліції.

Фото: пресслужба поліції

На місці події працюють поліцейські, вони з'ясовують всі обставини інциденту. Тіло загиблого направлять на експертизу для встановлення причин смерті.

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Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою "природня смерть") Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба поліції

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.