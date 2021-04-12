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Під Києвом у смертельній пожежі загинула дитина (фото)

12 квітня, 15:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

П'ятирічний хлопчик перебував у будинку з батьком

У неділю, 11 квітня, на Київщині сталась смертельна пожежа у якій загинув п’ятирічний хлопчик

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Київській області.

Пожежа спалахнула у смт Згурівка Броварського району. На місце прибули рятувальники, які встановили, що горить житловий будинок.

У пожежі загинув хлопчик, а його батька у важкому стані госпіталізували в лікарню.

Наразі невідома причина виникнення пожежі. На місце працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини.

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Нагадаємо, нещодавно в Києві була масштабна пожежа– горіли плавучі дачі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна особа, ще двоє перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 особи.

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Київ діти горить пожежа
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