Під Києвом у смертельній пожежі загинула дитина (фото)

У неділю, 11 квітня, на Київщині сталась смертельна пожежа у якій загинув п’ятирічний хлопчик
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Київській області.
Пожежа спалахнула у смт Згурівка Броварського району. На місце прибули рятувальники, які встановили, що горить житловий будинок.
У пожежі загинув хлопчик, а його батька у важкому стані госпіталізували в лікарню.
Наразі невідома причина виникнення пожежі. На місце працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини.
Нагадаємо, нещодавно в Києві була масштабна пожежа– горіли плавучі дачі.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна особа, ще двоє перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 особи.
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