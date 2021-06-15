Під Офісом президента зібралися тисячі вірян: що вимагають (фото, відео)

10 000 вірян прийшли молитися і передати звернення до ВРУ та президенту законопроєкти про скасування перейменування і рейдерства церков

У Києві тисячі прихожан УПЦ вийшли на акцію протесту проти рейдерства церков.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Люди прийшли з плакатами під будівлю Офісу президента. Дехто з протестувальників ховається від сонця під парасольками. На фоні чутно спів хору.

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Усього на вулиці зібралося близько 10 тисяч осіб.

Протестувальники хочуть відмінити закони №2662-VIII (про зміну назви церкви) і 2673-VIII (церковне рейдерство).

Нагадаємо, раніше під будівлею Верховної Ради віряни Української православної церкви протестували проти безальтернативного введення ID-паспортів. Учасники акції заявляють, що електронний номер – це "число звіра".

До того ж, раніше під Рівним віряни УПЦ і ПЦУ не поділили церкву – закінчилося матами, бійкою й поліцією.