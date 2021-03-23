Погром на Банковій: чоловіка, який розбив скло, відправили під домашній арешт

Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт Владислава Сорда (він же Владислав Гранецький-Стафійчук ), який, за версією поліції, розбив скло дверей Офісу президента на мітингу за Сергія Стерненка.

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Про це повідомили у Telegram-каналах Klymenko Time і "Гонор Київ".

Чоловікові вже повідомили про підозру.

Як повідомлялося, після протесту під Банковою поліція затримала ветерана війни Владислава Гранецького-Стафійчука, також відомого як Влад Сорд, позивний "Змій".

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Він більше чотирьох років воював на Донбасі у складі добровольчих формувань "ДУК Правого сектору" і "ОУН", а потім на контракті в 93-й бригаді. Після війни Владислав Гранецький-Стафійчук заснував видавництво "Будинок химер" і займається письменницькою діяльністю.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили сімох учасників погромів на Банковій 20 березня і назвали імена тих, кому найближчим часом можуть повідомити про підозру.

Крім того, у МВС заявили, що протест на Банковій 20 березня не планувався як мирний, і організатори акції розраховували на масові бійки.

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