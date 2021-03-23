Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Погром на Банковой: разбившего стекла мужчину отправили под домашний арест

23 марта, 15:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заседание суда прошло сегодня, 23 марта

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Владислава Сорда (он же Владислав Гранецкий-Стафийчук), который, по версии полиции, разбил стекла дверей Офиса президента на митинге за Сергея Стерненко.

Реклама

Об этом сообщили в Telegram-каналах Klymenko Time и "Гонор Киев".

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Как сообщалось, после протеста под Банковой полиция задержала ветерана войны Владислава Гранецкого-Стафийчука, также известного как Влад Сорд, позывной "Змей".

В тренде
Долой покрышки. Коммунальщики Киева начали войну с арт-резиной во дворах (фото)
Реклама

Он более четырех лет воевал на Донбассе в составе добровольческих формирований "ДУК Правого сектора" и "ОУН", а затем на контракте в 93-й бригаде. После войны Владислав Гранецкий-Стафийчук основал издательство "Дом химер" и занимается писательской деятельностью.

Напомним, ранее правоохранители установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и назвали имена тех, кому ближайшее время могут сообщить о подозрении.

Кроме того, в МВД заявили, что протест на Банковой 20 марта не планировался как мирный, и организаторы акции рассчитывали на массовые драки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд домашний арест погром Офис президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)
Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)Происшествия
В Киеве женщина упала с 35-го этажа: тело пробило крышу пристройки дома
В Киеве женщина упала с 35-го этажа: тело пробило крышу пристройки домаПроисшествия
В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)
В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)Происшествия
В Боярке прогремел взрыв: пострадали пять домов и машины (обновлено)
В Боярке прогремел взрыв: пострадали пять домов и машины (обновлено)Происшествия
В Киеве столкнулись два авто: на месте образовалась пробка (фото, видео)
В Киеве столкнулись два авто: на месте образовалась пробка (фото, видео)Происшествия
"Киеву нанесен урон, и это плохо": историки о погроме на БанковойПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять