Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Покінчив життя самогубством? У Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 жовтня, 19:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз слідчі з'ясовують особу загиблого і всі обставини події
Чоловік впав прямо на тротуар перед будинком
Чоловік впав прямо на тротуар перед будинком / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні ставсятрагічний випадок на Троєщині. На вулиці Милославська, 47 людина випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

"З верхніх поверхів житлового будинку впав на тротуар біля під'їзду чоловік. На жаль, від отриманих під час падіння травм він помер на місці. На вигляд близько 50 років", – пишуть у Мережі.

Місце події огородили червоною стрічкою
Місце події огородили червоною стрічкою / Фото: dtp.kiev.ua

Зараз слідчі з'ясовують особу загиблого і всі обставини події.

Реклама

Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Останнім часом у столиці почастішали також спроби самогубства у підлітків.

За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі і нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

Читайте також:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти