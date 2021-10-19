Покінчив життя самогубством? У Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки

У Києві сьогодні ставсятрагічний випадок на Троєщині. На вулиці Милославська, 47 людина випала з вікна багатоповерхівки.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
"З верхніх поверхів житлового будинку впав на тротуар біля під'їзду чоловік. На жаль, від отриманих під час падіння травм він помер на місці. На вигляд близько 50 років", – пишуть у Мережі.
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Зараз слідчі з'ясовують особу загиблого і всі обставини події.
Найчастіші причини самогубств серед підлітків
Останнім часом у столиці почастішали також спроби самогубства у підлітків.
За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі і нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.
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