Отримували гроші за замовлення, а товар не відправляли: в Києві зловили шахраїв (фото)

У Києві викрили двох хлопців, які обдурювали громадян під приводом продажу товарів у соцмережах.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Києва в Facebook.

Спільники створили інтернет-магазин в соцмережі, де пропонували брендовий одяг і взуття. Зловмисники отримували гроші за замовлення, однак товар не відправляли.

Гроші спільники переводили на банківські картки своїм знайомим, а потім знімали їх через банкомати на території Києва.

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"Зловмисниками виявились двоє 19-річних киян. За місцем їх мешкання правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили речові докази їхньої протиправної діяльності: мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, флешки, пневматичну зброю та інше", – йдеться в повідомленні.

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Так вони обдурили 29 громадян. За вчинення шахрайських дій їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що шахраї оббирали інтернет-продавців через поштовий додаток.

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Нагадаємо, нещодавно правоохоронці виявили ще одну банду шахраїв. Вони облаштували фейковий обмінник і "заробили" 1,5 млн гривень.

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