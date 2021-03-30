Вкрали 1,5 млн гривень: у Києві шахраї облаштували фейковий обмінник

Всіх фігурантів затримали "по гарячих слідах"

Голосіївською окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру групі осіб, які під виглядом обміну валюти вкрали у жінки більше 1,5 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва в Telegram.

Троє знайомих облаштували фейковий пункт обміну валют із запасними дверима і розмістили оголошення в інтернеті про обмін валюти за вигідним курсом.

"Зловмисникам вдалося заманити громадянку, яка мала намір здійснити обмін 54 тис. доларів США. Отримавши від клієнтки вказані кошти, один із зловмисників разом з валютою покинув приміщення через запасний вихід", – йдеться в повідомленні.

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Спільникам вдалося обдурити потерпілу на більш ніж 1,5 млн гривень. Всіх фігурантів затримали гарячих слідом і повідомили про підозру.

Грошові кошти потерпілої вилучено. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Раніше ми повідомляли, що в Києві судитимуть організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.

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